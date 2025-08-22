На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно мнение россиян о саммите Путина и Трампа на Аляске

ВЦИОМ: 68% россиян положительно оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
Kevin Lamarque/Reuters

Абсолютное большинство россиян (94%) знают о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. 68% респондентов положительно оценивают результаты этих переговоров, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, половина респондентов (54%) хорошо знает о прошедшей встрече Путина и Трампа. В свою очередь 40% опрошенных признались, что слышали об этом саммите, но не знают подробностей.

Семь из десяти (68%) россиян положительно оценивают результаты встречи двух лидеров на Аляске, 6% — отрицательно, еще 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Среди тех, кто следил за встречей Путина и Трампа, 18% сообщили, что их порадовал конструктивных диалог президентов. Еще 8% отметили выдержку Путина, 7% — его позицию и выдвижение конкретных условий для завершения конфликта на Украине.

Больше половины россиян (53%) пришли к выводу, что переговоры на Аляске приблизили завершение украинского кризиса. Однако 28% считают, что саммит не оказал никакого влияния на конфликт.

Встреча Путина и Зеленского состоялась на Аляске 15 августа. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, на этом саммите был достигнут существенный прогресс в определении контуров и параметров урегулирования ситуации на Украине.

Ранее большинство граждан России положительно оценили работу Путина.

Встреча Путина и Трампа
