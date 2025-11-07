На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян положительно оценили работу Путина

ФОМ: 77% россиян доверяют Путину, 78% оценили его работу положительно
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют восемь из десяти россиян (77%), при этом 78% опрошенных положительно оценили работу российского лидера. Об этом сообщили специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по результатам опроса.

Из аналитических данных следует, что лишь 11% респондентов выразили недоверие к главе государства. Кроме того, только 8% опрошенных оказались недовольны работой президента РФ.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что 50% россиян считают, что правительство страны работает скорее хорошо, 29% респондентов оказались скорее недовольны работой кабмина РФ.

Работу премьер-министра России Михаила Мишустина положительно оценивают 54% граждан и лишь 13% опрошенных не одобряют его работу.

В ходе исследования аналитики предложили россиянам представить, что в следующее воскресенье пройдут выборы в Государственную думу (ГД). В смоделированной ситуации 43% россиян сообщили, что проголосовали бы за «Единую Россию», 8% отдали бы голоса за ЛДПР, столько же (8%) — за КПРФ, за «Новых людей» проголосовали только 4% и 3% отдали предпочтение «Справедливой России».

Сентябрьский опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, 82% россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента. При этом противоположного мнения придерживаются 9%, еще 10% воздержались.

Ранее Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире.

