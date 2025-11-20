На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два российских аэропорта возобновили прием и отправку рейсов

Аэропорты Пензы и Ульяновска возобновили прием и отправку рейсов
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на движение самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска отменены с 6:13. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов. Таким образом, в воздушных гаванях не принимали и не отправляли рейсы с 2:34.

В посте уточняется, что один самолет в Ульяновск был вынужден «уйти» на запасной аэродром.

В Пензенской области прошлой ночью вводили план «Ковер» и объявляли режим опасности атаки дронов.

На этом фоне в соседних с Пензенской Тамбовской и Рязанской областях тоже объявили режим угрозы атаки БПЛА. А в небе над Рязанью прогремело более 10 взрывов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами