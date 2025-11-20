Два российских аэропорта возобновили прием и отправку рейсов

Ограничения на движение самолетов в аэропортах Пензы и Ульяновска отменены с 6:13. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он пояснил, что прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов самолетов. Таким образом, в воздушных гаванях не принимали и не отправляли рейсы с 2:34.
В посте уточняется, что один самолет в Ульяновск был вынужден «уйти» на запасной аэродром.
В Пензенской области прошлой ночью вводили план «Ковер» и объявляли режим опасности атаки дронов.
На этом фоне в соседних с Пензенской Тамбовской и Рязанской областях тоже объявили режим угрозы атаки БПЛА. А в небе над Рязанью прогремело более 10 взрывов.
