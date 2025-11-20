В аэропортах Пензы и Ульяновска ввели ограничения

В аэропортах Пензы и Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

19 ноября министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что ведомство сообщит об открытии аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, когда появится уверенность.

Накануне глава Минтранса РФ заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно ограничена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

