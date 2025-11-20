В четвертом регионе России объявлена опасность атаки БПЛА

В Рязанской области ввели режим беспилотной опасности. Об этом МЧС России сообщило в приложении.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области», — говорится в уведомлении ведомства.

Там призвали жителей области не приближаться к окнам, а если они оказались на улице — укрыться в ближайшем здании.

Это уже четвертый регион, где в ночь на четверг, 20 ноября, объявлена беспилотная опасность. До этого аналогичные сообщения МЧС разослало жителям Тамбовской области. А в Пензенской и Воронежской областях об опасности дронов предупредили губернаторы Олег Мельниченко и Александр Гусев.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

