Небо над Пензенской областью открыли для самолетов

В Пензенской области отменили план «Ковер». Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Он добавил, что временный запрет на использование воздушного пространства больше не действует. Таким образом, ограничения вводились с 2:13 до 5:08. Угрозу атаки беспилотников в области тоже отменили.

В соседних Тамбовской и Рязанской областях тоже объявляли режим угрозы атаки БПЛА. А в небе над Рязанью прогремело более 10 взрывов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее самолет шефа Пентагона подал сигнал бедствия над Атлантикой.