Суд оштрафовал экс-депутата ГД по закону об иноагентах

Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Государственной думы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тысяч рублей по закону об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что административный штраф был назначен Гудкову по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Гудков — депутат Государственной думы VI созыва. Политика внесли в реестр иностранных агентов 10 февраля 2023 года.

Накануне Таганский районный суд наложил административные штрафы на экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) и еще шестерых россиян за нарушение закона об иноагентах.

Гуриева признали иностранным агентом в марте 2023 года.

22 октября штраф получила основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова (признана в РФ иностранным агентом). Предпринимательницу признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ.

Татулову внесли в реестр иностранных агентов 5 апреля. По версии Минюста, она публиковала посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях, а также за оказание информационной помощи другим иноагентам.

Ранее Алексея Пивоварова (признан в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.