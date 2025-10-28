Экс-депутата Госдумы оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Гудкова оштрафовали на 40 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иностранным агентом) привлечен к административной ответственности по решению Савеловского суда Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Гудков Дмитрий Геннадьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента». — «Газета.Ru»)», — сказано в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В июле Гудкова также оштрафовали на 40 тысяч рублей. Постановлением Савеловского районного суда Гудков был признан виновным в производстве и распространении материалов иностранного агента.

В прошлом году Таганский районный суд Москвы также оштрафовал экс-депутата на 40 тысяч рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Гудков — депутат Государственной думы VI созыва. Политика внесли в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года.

