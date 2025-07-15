Суд оштрафовал экс-депутата Гудкова по закону об иноагентах

Экс-депутата Гудкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по закону об иноагентах

Суд оштрафовал бывшего депутата Государственной думы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 000 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Постановлением Савеловского районного суда Гудков был признан виновным в производстве и распространении материалов иностранного агента.

Гудков — депутат Государственной думы VI созыва. Политика внесли в реестр иностранных агентов 10 февраля 2023 года.

В октябре Таганский районный суд Москвы также оштрафовал его на 40 тысяч рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

15 июля агентство РИА Новости со ссылкой на материалы ФССП и судебные документы сообщало, что писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили) с августа прошлого года не оплатил назначенные ему штрафы по делам об иноагентстве.

Ранее стало известно, что Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) могут привлечь к уголовной ответственности.