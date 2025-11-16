Мать и отчим расчлененного мальчика задержаны

Мать и отчима мальчика, голову которого выловили из столичного пруда, задержали. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, голову ребенка увезли на Гольяновский пруд — за 8 км от места расправы, — чтобы запутать следователей. Убийство мальчика, вероятно, произошло в жилищном комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе.

Telegram-канал выяснил, что мать ребенка часто брала микрозаймы и задолжала около 100 тыс. руб. Она переехала из Пензенской области, чтобы учиться в столичном университете. Однако спустя два года бросила учебу и начала работать сначала курьером, а потом продавцом в супермаркетах. Из последнего ее уволили за «регулярный перегар».

До этого СМИ писали, что 31-летняя женщина состоит на учете у психиатра. Кроме того, она употребляла запрещенные вещества, регулярно била шестилетнего сына и вела себя агрессивно. У нее были зрительные и слуховые галлюцинации.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. С момента его гибели прошло более двух суток. Водолазы обследовали пруд и не нашли других останков.

Вскоре СМИ узнали, что мальчик жил с матерью и ее сожителем в Подмосковье. Об исчезновении школьника заявила бабушка. Его тело без отпиленной лобзиком головы обнаружили в сумке на балконе квартиры в Балашихе. Мать ребенка, по предварительной информации, пыталась скрыть случившееся и отнесла голову ребенка на пруд. От других останков они с сожителем тоже планировали избавиться. В расправе над мальчиком подозревают его отчима.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об обнаружении головы ребенка.