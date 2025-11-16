На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о психических проблемах и галлюцинациях у матери расчлененного ребенка

Mash: мать расчлененного мальчика состоит на учете у психиатра
Telegram-канал «Baza»

Мать мальчика, голову которого выбросили в столичный пруд, состоит на учете у психиатра. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал выяснил, что 31-летняя женщина употребляла запрещенные вещества, регулярно била шестилетнего сына и вела себя агрессивно. У нее были зрительные и слуховые галлюцинации.

В посте отмечается, что в Подмосковье она перебралась из Пензенской области.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. С момента его гибели прошло более двух суток. Водолазы обследовали пруд и не нашли других останков.

Вскоре СМИ узнали, что мальчик жил с матерью и ее сожителем в Подмосковье. Об исчезновении школьника заявила бабушка. Его тело без отпиленной лобзиком головы обнаружили в сумке на балконе квартиры в Балашихе. Мать ребенка, по предварительной информации, пыталась скрыть случившееся и отнесла голову ребенка на пруд. От других останков они с сожителем тоже планировали избавиться. В расправе над мальчиком подозревают его отчима.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об обнаружении головы ребенка.

