«Люди в шоке»: очевидец — об обнаружении головы ребенка в Гольяново

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили голову ребенка, сообщила прокуратура. Местный житель Анатолий (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что на месте события работают правоохранители, опрашивают очевидцев и осушают пруд.

«Живу напротив. Уже около часа на пруду полиция, СК, водолазы ныряют в воду. Пруд, насколько мне известно, осушают. По периметру пруда ходят люди в зеленых жилетах, помогают. Просматриваются камеры, опрашивают очевидцев», — сказал он.

При этом, по его словам, пруд не огораживали.

«Пруд не огорожен — люди спокойно ходят. В чате дома люди в шоке. Еще один водолаз точно остался в воде», — рассказал очевидец.

До этого в прокуратуре Москвы сообщили, что на востоке города, в Гольяновском пруду, обнаружили останки человека. Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. СМИ позже уточнили, что убитый — ребенок в возрасте 7–10 лет. В пруду нашли пакет, в котором оказалась его голова.

Ранее стала известна предварительная причина смерти ребенка, голову которого нашли в Москве.

