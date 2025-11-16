В Москве убили и расчленили ребенка. Его голову обнаружили в пруду

В пруду на востоке Москвы нашли пакет с головой ребенка

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружен рюкзак с головой ребенка. По данным источников, на шее мальчика присутствуют следы удушения. По предварительной информации, в деле уже появился подозреваемый. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Гольяновском пруду обнаружен рюкзак, в котором находилась голова ребенка. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи опрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения.

Задушили и расчленили лобзиком

16 ноября в 9:30 утра рабочие, которые делали рядом ремонт, выловили из Гольяновского пруда пакет. Внутри они обнаружили рюкзак, а в нем — голову ребенка.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает, что предварительной причиной смерти ребенка могло стать насильственное удушение . На шее мальчика обнаружили следы и гематомы указывающие на то, что он был задушен.

На место происшествия прибыли водолазы и стали обследовать пруд в поисках остальных фрагментов тела ребенка.

К 16:00 стало известно, что никаких других частей тела, кроме головы, в пруду не обнаружено . Поиски прекращены, водолазы остановили работу.

По предварительным данным, ребенка после удушения расчленили лобзиком, чтобы замести следы.

Вместе с тем, в деле якобы уже появился первый подозреваемый. По данным канала Baza это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения , которого ночью 14 ноября видели местные жители. По их словам, он выбросил в пруд некий сверток.

«Люди в шоке»

Житель Гольяново рассказал «Газете.Ru» о том, как шли поиски останков школьника.

«Живу напротив <...> Пруд, насколько мне известно, осушают. По периметру пруда ходят люди в зеленых жилетах, помогают. Просматриваются камеры, опрашивают очевидцев», — сказал он.

Сама территория пруда, по его словам, не огорожена.

«Пруд не огорожен — люди спокойно ходят. В чате дома люди в шоке», — рассказал очевидец.

Девушка Юля призналась в беседе с 360.ru, что ей страшно жить в этом районе.

«Честно говоря, райончик криминальный, как-то боязно здесь уже жить. Вообще, я слышала, что у нас тут завелся маньяк, который нападает со спины. Я сначала думала, что это слухи. Но, по всей видимости, нет», — сказала она.