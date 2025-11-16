На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mash: мать отнесла голову школьника на пруд в Гольяново, а убил ребенка отчим

Mash: найденного в пруду в Гольяново ребенка, предварительно, убил отчим
Прокуратура Москвы

Школьника, голову которого выловили из Гольяновского пруда на востоке Москвы, по предварительной информации, убил отчим. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мать ребенка пыталась скрыть случившееся и отнесла голову ребенка на пруд. Тело школьника спрятали в сумке на балконе. От него тоже планировали избавиться.

В посте уточняется, что мальчик жил с матерью и ее сожителем в Балашихе. Об исчезновении школьника заявила бабушка.

16 ноября в столичном Гольяновском пруду обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. С момента его гибели прошло более двух суток. Водолазы обследовали пруд и не нашли других останков ребенка.

СМИ писали, что первым подозреваемым стал мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения. Ночью 14 ноября его якобы видели местные жители. По их словам, мужчина выбросил в пруд сверток.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об обнаружении головы ребенка.

