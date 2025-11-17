«Никакого сожителя нет». Мать призналась в убийстве мальчика, чью голову нашли в московском пруду

Мать ребенка, чью голову обнаружили в Гольяновском пруду 16 ноября, созналась в его убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ по Московской области.
«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — говорится в публикации.
Следователи считают, что подозреваемая убила ребенка в квартире в подмосковной Балашихе, а затем выбросила фрагменты тела мальчика в Гольяновский пруд в Москве. Mash писал, что причиной убийства могла стать инвалидность ребенка. По данным Telegram-канала, мать воспитывала мальчика одна и «едва с ним справлялась».
«У него голова была как пузырь — водянка это или как-то так называется. Откачивали жидкость. У [ребенка] инвалидность I группы. Он не ходил, не разговаривал в свои шесть лет, только ползал», — рассказала RT бабушка детей со стороны отца.
Источник телеканала сообщил, что у мальчика с рождения была диагностирована гидроцефалия. Однако нет информации, что его убили именно из-за диагноза. Бабушка со стороны отца при этом уточнила, что мать ребенка периодически начинала вести себя неадекватно, кричать и бредить.
«Может, крышу снова снесло — и сорвалась на ребенке», — отметила женщина.
Мать мальчика Елену Цуканову задержали накануне. Telegram-каналы также сообщали о задержании отчима ребенка — ранее подмосковная прокуратора рассказала, что, со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела. Однако в разговоре с Telegram-каналом 112 женщина сообщила, что «никакого сожителя нет». Кроме того, в квартире в Балашихе, где обнаружили обезглавленное тело, находилась только сама Елена Цуканова.
По данным Baza и 112, подозреваемая в убийстве могла придумать причастность отчима, чтобы запутать следствие.
При этом мать Цукановой считает, что ее дочь не могла убить сына. В беседе с телеканалом РЕН ТВ женщина сообщила, что подозревает в этом девушку по имени Юлия, которая жила с матерью убитого мальчика и с которой Елена часто оставляла ребенка.
Что известно о семье?
СМИ сообщали, что Елена Цуканова переехала в Москву из Пензенской области. Женщина употребляла алкоголь и наркотики, считала себя ведьмой и проводила «эксперименты с сознанием». Кроме того, подозреваемая также состояла на учете с диагнозом «параноидальная шизофрения».
«С начала сентября женщине неоднократно вызывали скорую — медики фиксировали странное поведение на фоне «осеннего обострения». При этом агрессии она не проявляла», — писала Baza.
У Цукановой было двое детей: 6-летний сын, чью голову нашли в Гольяновском пруду, и 9-летняя дочь. По данным Telegram-канала, детей Елена не любила — дочь «получала от нее за все что только можно», из-за чего недолюбливала мать. Большую любовь женщина проявляла по отношению к своим кошкам — даже во время задержания она беспокоилась не о детях, а о том, «как ее четверо питомцев будут жить без нее».
Отец детей, 29-летний Александр ушел из семьи летом 2025 года после 10 лет отношений с Еленой. Однако продолжал помогать деньгами и виделся с детьми.
«На днях мужчина хотел забрать [дочь] к себе, так как у той начались каникулы. Мать девочки трубку не брала, поэтому отец поехал к ней домой, но дверь ему никто не открыл», — сообщила Baza.
РЕН ТВ выяснил, что мужчина был дважды судим за воровство в 2014 году. Кроме того, по данным RT, он также стоял на учете у психиатра.