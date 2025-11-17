«Никакого сожителя нет». Мать призналась в убийстве мальчика, чью голову нашли в московском пруду

31-летняя Елена Цуканова призналась в убийстве шестилетнего сына, чью голову 16 ноября нашли в Гольяновском пруду в Москве. Женщина написала явку с повинной, но мотивы своего поступка объяснить не смогла. Родственники изначально заявили правоохранительным органам, что ребенка перед смертью увел отчим, но мать Цукановой позже сказала, что «никакого сожителя нет». Она считает, что ребенка убила некая Юлия.

Мать ребенка, чью голову обнаружили в Гольяновском пруду 16 ноября, созналась в его убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ по Московской области.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — говорится в публикации.

Следователи считают, что подозреваемая убила ребенка в квартире в подмосковной Балашихе, а затем выбросила фрагменты тела мальчика в Гольяновский пруд в Москве. Mash писал, что причиной убийства могла стать инвалидность ребенка. По данным Telegram-канала, мать воспитывала мальчика одна и «едва с ним справлялась».

«У него голова была как пузырь — водянка это или как-то так называется. Откачивали жидкость. У [ребенка] инвалидность I группы. Он не ходил, не разговаривал в свои шесть лет, только ползал», — рассказала RT бабушка детей со стороны отца.

Источник телеканала сообщил, что у мальчика с рождения была диагностирована гидроцефалия. Однако нет информации, что его убили именно из-за диагноза. Бабушка со стороны отца при этом уточнила, что мать ребенка периодически начинала вести себя неадекватно, кричать и бредить.

«Может, крышу снова снесло — и сорвалась на ребенке», — отметила женщина.

Мать мальчика Елену Цуканову задержали накануне. Telegram-каналы также сообщали о задержании отчима ребенка — ранее подмосковная прокуратора рассказала, что, со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела. Однако в разговоре с Telegram-каналом 112 женщина сообщила, что «никакого сожителя нет» . Кроме того, в квартире в Балашихе, где обнаружили обезглавленное тело, находилась только сама Елена Цуканова.

По данным Baza и 112, подозреваемая в убийстве могла придумать причастность отчима, чтобы запутать следствие.

При этом мать Цукановой считает, что ее дочь не могла убить сына. В беседе с телеканалом РЕН ТВ женщина сообщила, что подозревает в этом девушку по имени Юлия, которая жила с матерью убитого мальчика и с которой Елена часто оставляла ребенка .

Что известно о семье?

СМИ сообщали, что Елена Цуканова переехала в Москву из Пензенской области. Женщина употребляла алкоголь и наркотики, считала себя ведьмой и проводила «эксперименты с сознанием». Кроме того, подозреваемая также состояла на учете с диагнозом «параноидальная шизофрения».

«С начала сентября женщине неоднократно вызывали скорую — медики фиксировали странное поведение на фоне «осеннего обострения». При этом агрессии она не проявляла», — писала Baza.

У Цукановой было двое детей: 6-летний сын, чью голову нашли в Гольяновском пруду, и 9-летняя дочь. По данным Telegram-канала, детей Елена не любила — дочь «получала от нее за все что только можно», из-за чего недолюбливала мать. Большую любовь женщина проявляла по отношению к своим кошкам — даже во время задержания она беспокоилась не о детях, а о том, «как ее четверо питомцев будут жить без нее».

Отец детей, 29-летний Александр ушел из семьи летом 2025 года после 10 лет отношений с Еленой. Однако продолжал помогать деньгами и виделся с детьми.

«На днях мужчина хотел забрать [дочь] к себе, так как у той начались каникулы. Мать девочки трубку не брала, поэтому отец поехал к ней домой, но дверь ему никто не открыл», — сообщила Baza.

РЕН ТВ выяснил, что мужчина был дважды судим за воровство в 2014 году. Кроме того, по данным RT, он также стоял на учете у психиатра.