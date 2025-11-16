На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тело ребенка с отпиленной лобзиком головой нашли в Балашихе

Baza: тело ребенка без головы обнаружили в Балашихе
Прокуратура Москвы

Тело ребенка без головы нашли в квартире в подмосковной Балашихе, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, голову ребенка утром выловили из столичного пруда.

В посте уточняется, что мальчику было шесть лет. В расправе над ним подозревают его мать и ее сожителя. По предварительной информации, они распилили тело мальчика лобзиком, пытаясь скрыть следы.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. С момента его гибели прошло более двух суток. Водолазы обследовали пруд и не нашли других останков ребенка.

Mash выяснил, что мальчик жил с матерью и ее сожителем в Балашихе. Об исчезновении школьника заявила бабушка. На пруд голову мальчика отнесла мать.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об обнаружении головы ребенка.

