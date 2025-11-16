Названа причина смерти ребенка, голову которого нашли в Москве

Baza: ребенок, голову которого нашли в Гольяновском пруду, умер от асфиксии

Предварительная причина смерти мальчика, найденного в Гольяновском пруду, — асфиксия, сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.

По их информации, на шее ребенка обнаружили гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. Уточняется, что с момента гибели ребенка прошло более двух суток.

На месте работают водолазы, они ищут тело или любые зацепки, которые могут помочь раскрытию дела.

Ранее в этот день в районе Гольяновского пруда на востоке Москвы нашли рюкзак с головой ребенка внутри. Погибшему от 7 до 10 лет, его личность устанавливается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура взяла расследование на контроль.

До этого в Москве мужчина нашел тело собственного шестилетнего сына, которого жестоко убили при помощи ножа и молотка. На теле мальчика обнаружены множественные колото-резаные ранения и другие повреждения. В преступлении подозревают мать ребенка.

Ранее в Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке.