Названа причина смерти ребенка, голову которого нашли в Москве

Предварительная причина смерти мальчика, найденного в Гольяновском пруду, — асфиксия, сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
По их информации, на шее ребенка обнаружили гематомы, подтверждающие версию насильственного удушения. Уточняется, что с момента гибели ребенка прошло более двух суток.
На месте работают водолазы, они ищут тело или любые зацепки, которые могут помочь раскрытию дела.
Ранее в этот день в районе Гольяновского пруда на востоке Москвы нашли рюкзак с головой ребенка внутри. Погибшему от 7 до 10 лет, его личность устанавливается.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура взяла расследование на контроль.
До этого в Москве мужчина нашел тело собственного шестилетнего сына, которого жестоко убили при помощи ножа и молотка. На теле мальчика обнаружены множественные колото-резаные ранения и другие повреждения. В преступлении подозревают мать ребенка.
Ранее в Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке.