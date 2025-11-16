Водолазы осмотрели весь московский пруд, где была найдена голова ребенка

112: водолазы не обнаружили новых улик в Гольяновском пруду, где нашли голову

В Гольяновском пруду на востоке Москвы водолазы завершили обследование, однако новых улик по делу о гибели ребенка не обнаружили. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным следствия, поисковые работы завершены, но розыскные мероприятия продолжаются. Подозреваемых на данный момент нет, следователи проводят опросы свидетелей и изучают записи городских камер.

Утром 16 ноября в районе Гольяновского пруда на востоке Москвы нашли рюкзак с головой ребенка внутри. Погибшему от 7 до 10 лет, его личность устанавливается.

Предварительной причиной смерти названа асфиксия. На шее ребенка следователи обнаружили гематомы, которые подтверждают версию насильственного удушения. По данным следствия, с момента гибели ребенка прошло более двух суток.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура взяла расследование на контроль.

До этого в Москве мужчина нашел тело собственного шестилетнего сына, которого жестоко убили при помощи ножа и молотка. На теле мальчика обнаружены множественные колото-резаные ранения и другие повреждения. В преступлении подозревают мать ребенка.

Ранее в Ростове-на-Дону родители расчленили тело младенца в мясорубке.