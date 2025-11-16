Жители возвращаются в квартиры после атаки беспилотников в Волгограде

Жители возвращаются в квартиры после атаки БПЛА в Волгограде, в ПВР никого нет

Жители возвращаются в свои квартиры после атаки беспилотных летательных аппаратов в Волгограде, в пунктах временного размещения (ПВР) никого нет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

«В ПВРах никого нет, люди возвращаются в свои дома», — сказали администрации.

Также там заявили, что пожар в многоквартирном доме, который возник после атаки БПЛА на Волгоград, потушили.

Ночью 16 ноября в администрации Волгоградской области сообщили, что после атаки БПЛА в Волгограде одну из трех пострадавших направили в больницу, двое отказались от госпитализации.

В ночь на 16 ноября в небе над Волгоградом раздались более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны. Горожане слышали гул моторов и видели вспышки.

Вскоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что удары БПЛА пришлись по многоэтажным домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

Известно также, что после налета БПЛА на жилые дома в Волгограде в пункте временного размещения (ПВР) в лицее разместились 50 человек.

Ранее силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника.