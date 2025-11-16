Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Волгограде

Украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, на месте происхождения зафиксирован пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в небе над городом прозвучало более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется.

«По украинским БПЛА работала система ПВО. В небе был слышен гул моторов и видны вспышки», — сообщили очевидцы.

Как сообщали в Минобороны РФ, период с 19:00 до 23:00 15 ноября российские средства ПВО уничтожили над пятью регионами 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. В Ростовской области нейтрализовали 17 БПЛА, Белгородской области — 12, по три дрона — в Воронежской области и Крыму, еще один дрон сбили в Саратовской области.

А с 14:00 до 18:00 над четырьмя российскими регионами, по данным Минобороны РФ, уничтожили восемь беспилотников ВСУ самолетного типа. По три БПЛА ликвидировали в Белгородской области и Крыму, еще по одному — в Курской и Брянской областях.

Ранее в Липецкой области уровень опасности из-за БПЛА повысили до красного.