В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Одна из трех пострадавших после атаки БПЛА в Волгограде направлена в больницу
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

После атаки БПЛА в Волгограде одна из трех пострадавших направлена в больницу, двое отказались от госпитализации. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

«Госпитализирована одна женщина 1954 года рождения, перелом плеча, ранения осколками стекла. Двое от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Информации о том, в каком состоянии находится пострадавшая на данный момент не поступало.

В ночь на 16 ноября в небе над Волгоградом раздались более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны. Горожане слышали гул моторов и видели вспышки.

Вскоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что удары БПЛА пришлись по многоэтажным домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

Известно также, что после налета БПЛА на жилые дома в Волгограде в пункте временного размещения (ПВР) в лицее разместились 50 человек.

Ранее силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника.

