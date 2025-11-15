На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией за ночь сбили 64 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили над регионами России 64 украинских дрона
Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 64 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, беспилотные летательные аппараты были перехвачены над территориями Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской и Самарской областей, а также один беспилотник был сбит над территорией республики Татарстан. Больше всего украинских дронов было сбито над территориями Ростовской и Рязанской областей — 17 и 25 БПЛА соответственно.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении средствами ПВО трех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали данные аппараты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее в Минобороны сообщили о срыве контратак ВСУ в районе Купянска.

