Возгорание в доме в Волгограде после атаки БПЛА потушено

Пожарные потушили возгорание в доме в Волгограде после атаки беспилотников
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Пожар в многоквартирном доме, который возник после атаки беспилотных летательных аппаратов на Волгоград, потушили. Об этом ТАСС заявили в администрации Волгоградской области.

«Пожар на Кропоткина потушен», — сказал собеседник агентства.

Ночью 16 ноября в администрации Волгоградской области сообщили, что после атаки БПЛА в Волгограде одну из трех пострадавших направили в больницу, двое отказались от госпитализации.

В ночь на 16 ноября в небе над Волгоградом раздались более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны. Горожане слышали гул моторов и видели вспышки.

Вскоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что удары БПЛА пришлись по многоэтажным домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах.

Известно также, что после налета БПЛА на жилые дома в Волгограде в пункте временного размещения (ПВР) в лицее разместились 50 человек.

Ранее силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника.

