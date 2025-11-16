Три человека пострадали при атаке дронов на жилые дома в Волгограде

Губернатор Бочаров: при атаке дронов на дома в Волгограде пострадали 3 человека

В результате атаки украинских беспилотников на жилые кварталы Волгограда пострадали три человека. Удары пришлись по многоэтажным домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах, сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале администрации региона.

По данным властей, повреждены жилые здания по четырем адресам. На месте работают пожарные расчеты и медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Угрозы жизни граждан нет.

«К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет», — заявил губернатор.

Для временного размещения жителей развернуты пункты в школе №51 и лицее №7. Подразделения ПВО министерства обороны отражали массированную атаку беспилотников на территорию области.

В ночь на 16 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Волгограде, на месте происхождения зафиксирован пожар.

Ранее в Запорожской области десятки тысяч человек остались без света из-за атак ВСУ.