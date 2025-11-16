Десятки жителей Волгограда покинули свои дома после ударов БПЛА

В Волгограде 50 человек разместили в лицее после налета дронов

После налета БПЛА на жилые дома в Волгограде в пункте временного размещения (ПВР) в лицее разместились 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

Власти отметили, что среди этих людей есть дети. Они уже спят.

«Саперы готовятся к разминированию, к работе еще не приступили», — заявили в администрации.

В областной прокуратуре добавили, что при налете БПЛА были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов. Сотрудники ведомств следят за соблюдением прав людей и оказанием им всесторонней помощи.

В ночь на 16 ноября в небе над Волгоградом раздались более десяти взрывов, работали системы противовоздушной обороны. Горожане слышали гул моторов и видели вспышки.

Вскоре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что удары БПЛА пришлись по многоэтажным домам в Дзержинском и Тракторозаводском районах. При этом пострадали три человека.

