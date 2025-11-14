На территории Башкирии объявили беспилотную опасность

На территории Башкирии объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Внимание! В Республике Башкортостан объявлена «Беспилотная опасность», — сказано в сообщении.

В ночь на 14 ноября атаки украинских беспилотников были зафиксированы в Новороссийске, Севастополе, Краснодаре, Анапе, Оренбургской области и Геленджике.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве рассказали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.