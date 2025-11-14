В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он написал, что по действующим рекомендациям, регулярные рейсы в/из столицы Краснодарского края могут выполняться в промежутке с 09:00 до 19:00 мск.

Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.