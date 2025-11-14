В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении, опубликованном 00:47 мск.

По информации губернатора, в Севастополе средства противовоздушной обороны уничтожили семь воздушных целей.

«По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», — написал Развожаев.

Вечером 13 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны в течение двух часов нейтрализовали группу из 14 украинских беспилотников, атаковавших воздушное пространство Крыма и Черноморскую акваторию.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

