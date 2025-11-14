Беспилотники атаковали Геленджик

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражают в Геленджике. Об этом заявил мэр города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

По его словам, атака на город происходит со стороны Новороссийска.

Мэр также предупредил местных жителей избегать открытых пространств и не стоять у окон.

Богодистов напомнил, что съемка и публикация материалов о работе беспилотников, систем противовоздушной обороны и спецслужб запрещены.

Незадолго до этого Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата. В ведомстве рассказали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.