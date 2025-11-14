На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Оренбурге введен режим воздушных ограничений, объявлена опасность атаки БПЛА
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников, введен режим воздушных ограничений в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.

«На данный момент аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении, опубликованном в 1:11 мск.

Незадолго до этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе.

Вечером 13 ноября Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских БПЛА. В ведомстве рассказали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами