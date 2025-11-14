В Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотников, введен режим воздушных ограничений в Оренбурге. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.

«На данный момент аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении, опубликованном в 1:11 мск.

Незадолго до этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в городе.

Вечером 13 ноября Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских БПЛА. В ведомстве рассказали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.