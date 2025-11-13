В Минобороны рассказали об уничтоженных за вечер беспилотниках

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер 13 ноября уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в промежутке с 20:00 до 23:00 мск над акваторией Черного моря уничтожили 14 дронов, над территорией Белгородской области — 9, над Крымом — 4, по 3 над Воронежской и Ростовской областями, а также один в Курской области.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили управляемую авиационную бомбу, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 157 беспилотников самолетного типа.

В ночь на 13 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым несколькими группами дронов с разных направлений. Первая группа дронов направлялась к полуострову со стороны Затоки, вторая — из Вознесенска, еще одна — из Высокополья. В ходе отражения атаки силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников в районах Феодосии, Кировского, Новоозерного и Евпатории.

Ранее российские операторы дронов ликвидировали пикапы с военными ВСУ в Харьковской области.