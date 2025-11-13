Политолог Шульман внесена в перечень террористов и экстремистов

Политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторнга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые) Шульман Екатерина Михайловна, 19.08.1978 г. р., г. Тула», — сказано в сообщении.

7 ноября Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы Шульман на штраф в размере 10 тысяч рублей, наложенный за участие в деятельности Берлинского фонда Карнеги, признанного в России нежелательной организацией.

Летом Мещанский районный суд Москвы избрал Екатерине Шульман меру пресечения по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом РФ об иностранных агентах.

В марте 2025 года МВД России объявило Шульман в федеральный розыск. Статья УК, по которой разыскивали политолога, тогда не раскрывалась. При этом карточка Шульман пропала из базы розыска МВД РФ спустя два дня после появления.

Ранее актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) запросили 9 лет колонии за призывы уничтожать россиян.