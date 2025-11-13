Актрисе Трояновой запросили 9 лет колонии за призывы уничтожать россиян

Представитель гособвинения просит заочно приговорить к девяти годам колонии актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ), обвиняемую в том числе в призывах к терроризму и возбуждении ненависти и вражды. Об этом пишет ТАСС.

Заседание проходит во Втором Западном окружном военном суде. Помимо лишения свободы прокурор просит оштрафовать артистку на 250 тысяч рублей и запретить ей на пять лет администрировать сайты.

Трояновой предъявлены обвинения сразу по четырем статьям уголовного кодекса: в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В ноябре 2023 года Яна Троянова попала в реестр иноагентов. В Минюсте сообщили, что звезда сериала «Ольга» распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и выступала против проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Троянова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами.

В июле 2024 года актрису внесли в перечень террористов и экстремистов. Поводом стало одно из ее интервью, где она назвала заслуженными призывы лишать жизни россиян, в том числе детей и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Осенью 2022 года Троянова покинула Россию. В мае 2023 года в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) она сообщала, что живет во Франции: сначала поселилась в Париже, затем переехала в пригород столицы, а после чего в Версаль. Артистка заявила, что и это не конечный пункт, так как изначально в страну она приехала «на разведку».

Ранее Троянову объявили в международный розыск.