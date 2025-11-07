Суд отклонил жалобу Екатерины Шульман на штраф за экспертную деятельность

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы политолога Екатерины Шульман (признана в РФ иностранным агентом) на штраф в размере 10 тысяч рублей, наложенный за участие в деятельности Берлинского фонда Карнеги, признанного в России нежелательной организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Мещанского районного суда города Москвы, которым Шульман был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей за совершение административного правонарушения по статье 20.33 КоАП РФ», — говорится в материалах суда.

Как отмечается, в декабре 2024 года прокуратура выявила на сайте Берлинского фонда Карнеги опубликованную статью, в которой утверждалось, что Шульман является экспертом в структурном подразделении «Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии». В результате на нее был составлен протокол по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной). В итоге Мещанский суд Москвы 1 апреля вынес Шульман штраф в размере 10 тыс. руб.

