Землетрясение на Кипре повредило древний монастырь

На Кипре землетрясение повредило здания древнего монастыря Святого Неофита
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение, произошедшее днем в среду на Кипре, нанесло повреждения зданиям древнего христианского монастыря Святого Неофита, расположенного недалеко от города Пафос. Об этом сообщило местное издание Philenews.

По информации журналистов, в результате землетрясения повреждены фрески внутри монастырского храма, внешние стены, кладка атриума и интерьеры комнат.

В каменной кладке зданий монастыря появились трещины, местами осыпалась штукатурка и откололись камни. По данным издания, утром в четверг на место прибудут специалисты кипрского Департамента древностей, чтобы оценить масштаб ущерба и определить порядок проведения восстановительных работ.

Philenews уточняет, что в помещениях, где хранятся особо ценные реликвии, повреждений не зафиксировано.

По информации на сайте монастыря, он был основан в XII веке Святым Неофитом Затворником. Среди его главных достопримечательностей — фрески, украшающие стены пещер, созданные еще при жизни святого. Главный храм комплекса был возведен в конце XV века и освящен в честь Пресвятой Богородицы.

12 ноября в 11:31 по местному времени (12:31 мск) на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. По информации EMSC, эпицентр находился в 5 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг залегал на глубине 10 км.

После этого на Кипре в течение 37 минут зафиксировали восемь афтершоков. Самый сильный из повторных толчков произошел спустя 10 минут после основного. Его магнитуда составила 4,7.

Позднее на Кипре произошло второе за день землетрясение магнитудой 5,3.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.

