На Кипре произошло второе за день землетрясение

EMSC: второе за день землетрясение магнитудой выше 5 произошло на Кипре

Второе за день землетрясение произошло на Кипре. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 16:23 по местному времени (17:23 мск). Эпицентр находился в 16 км к северо-востоку от города Пафос, население которого составляет 35 900. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 8 км.

12 ноября в 11:31 по местному времени (12:31 мск) на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. По информации EMSC, эпицентр находился в 5 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг залегал на глубине 10 км.

После этого на Кипре в течение 37 минут зафиксировали восемь афтершоков. Самый сильный из повторных толчков произошел спустя 10 минут после основного. Его магнитуда составила 4,7.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате произошедшего не поступала. На фоне природного явления в ряде районов острова ненадолго прервалась телефонная связь.

