На Филиппинах землетрясение разрушило храм

Землетрясение магнитудой 6,9 разрушило католический храм на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,9 разрушило католический храм на Филиппинах. Об этом сообщает RT.

Самые сильные подземные толчки ощущались на острове Себу. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По данным Европейско-средиземноморский сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Бого. Очаг залегал на глубине 10 км.

22 сентября телерадиокомпания «Би-би-си» сообщала, что спасатели эвакуировали тысячи жителей Филиппин из-за обрушившегося на север страны супертайфуна «Рагаса». Ураган с порывами ветра до 230 км/ч 22 сентября ударил по острову Пануитан в провинции Кагаян.

До этого у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее в западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.

