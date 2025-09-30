На Филиппинах землетрясение разрушило храм

Землетрясение магнитудой 6,9 разрушило католический храм на Филиппинах. Об этом сообщает RT.

Самые сильные подземные толчки ощущались на острове Себу. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По данным Европейско-средиземноморский сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения располагался в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Бого. Очаг залегал на глубине 10 км.

22 сентября телерадиокомпания «Би-би-си» сообщала, что спасатели эвакуировали тысячи жителей Филиппин из-за обрушившегося на север страны супертайфуна «Рагаса». Ураган с порывами ветра до 230 км/ч 22 сентября ударил по острову Пануитан в провинции Кагаян.

До этого у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее в западной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3.