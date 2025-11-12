На Кипре зафиксировали несколько афтершоков после мощного землетрясения

EMSC: на Кипре произошло восемь афтершоков после землетрясения магнитудой 5,2

На Кипре в течение 37 минут зафиксировали восемь афтершоков после землетрясения магнитудой 5,2. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным EMSC, самый сильный из повторных толчков произошел спустя 10 минут после основного. Его магнитуда составила 4,7.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате произошедшего не поступала. На фоне природного явления в ряде районов острова ненадолго прервалась телефонная связь.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Кипре 11 ноября в 11:31 по местному времени (12:31 мск). По информации EMSC, эпицентр сейсмособытия находился в 54 км к востоку от Лимасола, в агломерации которого проживают около 200 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 км.

9 ноября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.