На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кипре зафиксировали несколько афтершоков после мощного землетрясения

EMSC: на Кипре произошло восемь афтершоков после землетрясения магнитудой 5,2
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

На Кипре в течение 37 минут зафиксировали восемь афтершоков после землетрясения магнитудой 5,2. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным EMSC, самый сильный из повторных толчков произошел спустя 10 минут после основного. Его магнитуда составила 4,7.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате произошедшего не поступала. На фоне природного явления в ряде районов острова ненадолго прервалась телефонная связь.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Кипре 11 ноября в 11:31 по местному времени (12:31 мск). По информации EMSC, эпицентр сейсмособытия находился в 54 км к востоку от Лимасола, в агломерации которого проживают около 200 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 км.

9 ноября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами