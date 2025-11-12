На Кипре произошло мощное землетрясение

На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр сейсмособытия находился в 54 км к востоку от Лимасола, в агломерации которого проживают около 200 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

9 ноября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

После этого в Японии объявили угрозу цунами.

10 ноября Сейсмологи допустили вероятность мощных афтершоков в течение недели после землетрясения, которое произошло накануне у побережья японской префектуры Иватэ.

Ранее сообщалось, что ареал обитания рыбы на Камчатке может измениться из-за землетрясений.