На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кипре произошло мощное землетрясение

EMSC: на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр сейсмособытия находился в 54 км к востоку от Лимасола, в агломерации которого проживают около 200 тысяч человек. Очаг находился на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

9 ноября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

После этого в Японии объявили угрозу цунами.

10 ноября Сейсмологи допустили вероятность мощных афтершоков в течение недели после землетрясения, которое произошло накануне у побережья японской префектуры Иватэ.

Ранее сообщалось, что ареал обитания рыбы на Камчатке может измениться из-за землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами