В центре Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика

Шаповаленко: пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик говорит с врачами

Мальчик, пострадавший при взрыве в Красногорске, находится в сознании и может разговаривать с врачами. Об этом сообщила российский врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, главврач Детского научно-клинического центра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко, ее комментарий опубликован в Telegram-канале министерства здравоохранения Подмосковья.

«Ребенок проснулся, в стабильном состоянии переведен в палату», — отметила она.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда школьник возвращался с тренировки. Он поднял с земли небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, после чего произошел взрыв.

По данным Telegram-канала Mash, в подарочной упаковке с купюрой спрятали около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля с разорванной кистью. Врачи оперировали ребенка шесть часов, часть пальцев пришлось ампутировать. По словам Шаповаленко, вскоре к лечению мальчика присоединятся психологи, реабилитологи и другие специалисты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата СК в Красногорск для расследования этого дела.

Ранее житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги.

