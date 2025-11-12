Бастрыкин привлек криминалистов к расследованию покушения на школьника в Красногорске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата СК в Красногорск, где школьнику разорвало кисть в результате взрыва. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, расследованием инцидента по поручению Бастрыкина займутся опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик возвращался с тренировки. Он заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, и решил поднять его. После чего произошел взрыв, который нанес школьнику тяжелые травмы.

По данным Telegram-канала Mash, в подарочной упаковке с купюрой спрятали около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами. SHOT сообщил, что СВУ представляло из себя продолговатое устройство и было начинено гвоздями.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля. Врачи оперировали ребенка шесть часов, пытаясь спасти поврежденную кисть. Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что хирургам пришлось частично ампутировать мальчику пальцы на правой руке. Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

