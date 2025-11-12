На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин привлек криминалистов к расследованию покушения на школьника в Красногорске

Петренко: центральный аппарат СК займется расследованием взрыва в Красногорске
true
true
true

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата СК в Красногорск, где школьнику разорвало кисть в результате взрыва. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, расследованием инцидента по поручению Бастрыкина займутся опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик возвращался с тренировки. Он заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с 10-рублевой купюрой, и решил поднять его. После чего произошел взрыв, который нанес школьнику тяжелые травмы.

По данным Telegram-канала Mash, в подарочной упаковке с купюрой спрятали около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами. SHOT сообщил, что СВУ представляло из себя продолговатое устройство и было начинено гвоздями.

Пострадавшего госпитализировали в клинику Рошаля. Врачи оперировали ребенка шесть часов, пытаясь спасти поврежденную кисть. Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что хирургам пришлось частично ампутировать мальчику пальцы на правой руке. Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами