Школьнику из Красногорска спасали кисть шесть часов после взрыва

Врачи провели шестичасовую операцию, чтобы спасти руку мальчика из Красногорска
close
Depositphotos

В Красногорске школьнику потребовалась шестичасовая операция, чтобы спасти кисть после того, как при взрыве свертка ему оторвало пальцы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В больницу сначала доставили ребенка, а затем — оторванные пальцы. Врачи боролись за сохранение кисти с полуночи до утра, сложности создавали сильные разрывы тканей.

Вторая рука ребенка также повреждена — она была сломана. Медики оценивают шанс восстановления пораженной кисти.

Инцидент произошел вечером 11 ноября, когда мальчик возвращался с тренировки. Он заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. При попытке поднять находку произошел взрыв, который нанес ребенку тяжелые травмы.

Тренер спортивного клуба рассказал, что услышал взрыв и, выйдя на улицу, увидел мальчика с травмированной рукой.

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь ребенка.

Ранее житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги.

