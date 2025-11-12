«Идет СВО, возможны провокации». Школьнику в Красногорске разорвало руку при попытке поднять деньги

СК возбудил дело после взрыва упаковки с деньгами в Красногорске и ранения школьника

В подмосковном Красногорске 10-летнему мальчику разорвало кисть, когда он пытался поднять найденную на улице 10-рублевую купюру. По данным СМИ, в ней было замаскировано взрывное устройство с примерно 10 граммами тротила. Кроме того, СВУ было начинено гвоздями. Ребенка оперировали шесть часов, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Красногорске 10-летнему мальчику разорвало кисть в результате попытки поднять 10-рублевую купюру. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в ведомстве.

«Вечером 11 ноября 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома в городе Красногорске, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой, после чего произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован», — рассказали в СК.

По данным Telegram-канала Mash, в подарочной упаковке с купюрой спрятали около 10 граммов тротила. Взрывное устройство было осколочно-фугасным с металлическими поражающими элементами. SHOT сообщил, что СВУ представляло из себя продолговатое устройство и было начинено гвоздями.

«Это был сверток денег, десятирублевые купюры, обмотанные трубочкой и завязанные подарочной лентой красной», — рассказал свидетель происшествия телеканалу РЕН ТВ.

«Попросили принести палец»

«Осторожно, Москва» уточнил, что в момент взрыва ребенок был на улице с мамой. По информации Telegram-каналов, мальчик шел на тренировку по кикбоксингу. Сразу после детонации школьнику бросились помогать прохожие, сам ребенок при этом успокаивал маму и говорил ей, что все будет хорошо.

«Он настоящий герой. Я такого еще не видела, чтобы ребенок у которого оторвало пальцы и разворотило кисть успокаивал свою маму, чтобы он не плакала. Он держался молодцом»,

— рассказала одна из очевидцев происшествия.

Первую помощь мальчику оказали прохожие. Они замотали поврежденную руку в шапку и вызвали скорую. По словам тренера спортивной школы Владимира Шарупича, вторая рука школьника «была вся в кровище», однако визуально никаких повреждений на ней не было. Когда медики приехали, очевидцы помогли погрузить мальчика в машину.

«Мужчина, который помогал, прибежал, сказал, что в скорой попросили принести палец. Вот он подобрал, я так понимаю, большой палец и отнес врачам скорой помощи», — сообщил один из свидетелей происшествия.

Разорвало четыре пальца

Школьника госпитализировали в клинику Рошаля. Врачи, по данным Mash, оперировали ребенка шесть часов, пытаясь спасти поврежденную кисть. SHOT уточнил, что мальчику разорвало четыре пальца.

«10-летнего пострадавшего госпитализировали с травматической ампутацией сразу трех пальцев правой руки, а также разрывом фаланги еще одного пальца. Помимо того, на кисти у него разорваны мышцы и имеются раны», — говорится в публикации.

Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что врачам пришлось частично ампутировать ребенку пальцы на правой руке. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

«Я бы хотела попросить всех родителей быть самим внимательными и предупредить своих детей. Категорически ничего нельзя поднимать с земли. Ничего и никогда!!! Идет СВО. Возможны любые провокации. <…> Взрывные устройства могут быть замаскированы под детские игрушки, деньги, коробки из-под телефонов. Будьте бдительны!» — добавила уполномоченный по правам ребенка.