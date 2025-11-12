СК возбудил дело после взрыва бомбы у мальчика в руках в Красногорске

СК возбудил дело о покушении на убийство ребенка после взрыва в Красногорске

В Красногорске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство десятилетнего ребенка, у которого в руках взорвалась бомба. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Ведутся мероприятия по установлению личности и мотивов злоумышленников, а также всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 11 ноября на одной из улиц города. Мальчик, проходя мимо жилого дома, заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Когда ребенок поднял находку, произошел взрыв. В результате мальчик получил серьезные травмы.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал 112.

По информации очевидцев, инцидент произошел, когда ребенок возвращался с тренировки. Тренер спортивного клуба, где занимается мальчик, рассказал журналистам, что услышал хлопок и, выйдя на улицу, увидел пострадавшего ребенка с травмированной рукой. По его словам, на месте уже работала бригада скорой помощи.

