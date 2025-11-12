На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК возбудил дело после взрыва бомбы у мальчика в руках в Красногорске

СК возбудил дело о покушении на убийство ребенка после взрыва в Красногорске
true
true
true

В Красногорске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство десятилетнего ребенка, у которого в руках взорвалась бомба. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Ведутся мероприятия по установлению личности и мотивов злоумышленников, а также всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 11 ноября на одной из улиц города. Мальчик, проходя мимо жилого дома, заметил на земле небольшой сверток, замаскированный под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Когда ребенок поднял находку, произошел взрыв. В результате мальчик получил серьезные травмы.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал 112.

По информации очевидцев, инцидент произошел, когда ребенок возвращался с тренировки. Тренер спортивного клуба, где занимается мальчик, рассказал журналистам, что услышал хлопок и, выйдя на улицу, увидел пострадавшего ребенка с травмированной рукой. По его словам, на месте уже работала бригада скорой помощи.

Ранее житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами