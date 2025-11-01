Ареал обитания рыбы на Камчатке может измениться из-за землетрясений

Росрыболовство: рыба не мигрирует в Японию из-за землетрясений на Камчатке

Привычный ареал обитания рыбы и краба на Камчатке может измениться в течение нескольких лет из-за землетрясений. Об этом сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он рассказал, что ведомство обсуждало с учеными, что в краткосрочной перспективе землетрясение и афтершоки никак не повлияют на миграцию рыбы и краба.

При этом в среднесрочной перспективе могут измениться места нереста.

«То есть в течение 3-5 лет, ученые говорят, что может измениться привычный ареал их обитания», — сказал Шестаков, назвав ситуацию не катастрофичной, так как водные биоресурсы не уйдут за пределы российской экономической зоны.

«В сторону Японии они не мигрируют. Просто рельеф дна может поменяться. Но глобально на состояние запасов это не повлияет», - заключил глава ведомства.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8, самое сильное с 1952 года. Землетрясение вызвало угрозу цунами, после чего были зафиксированы волны высотой до 3–4 метров, а также афтершоки магнитудой до 7,8

Специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук 30 октября предупредили, что на полуострове могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.