В Японии объявили угрозу цунами

Угрозу цунами объявили на побережье в Японии после землетрясения

Угрозу цунами объявили на побережье префектуры Иватэ в Японии после землетрясения магнитудой 6,5. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что высота цунами может составить около метра.

Ночью 9 ноября землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали у берегов Японии. Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 19 км.

В начале ноября возле поселка Левиха в Свердловской области (около 100 километров от Екатеринбурга) произошло землетрясение магнитудой 3,6. Подземные толчки произошли в понедельник, 3-го числа, в 14:24 (12:24 мск). При этом магнитуда составила 3,6 балла.

А 5 ноября Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в 11:28 по местному времени (02:28 мск). Отмечается, что их магнитуда достигла 6,4. Сейсмологи считают это сильным землетрясением.

Ранее на севере Чили произошло землетрясение.