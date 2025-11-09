У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у берегов Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 127 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о пострадавших или разрушениях на территории Японии на данный момент не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

До этого возле поселка Левиха в Свердловской области (около 100 километров от Екатеринбурга) произошло землетрясение магнитудой 3,6. Подземные толчки произошли в понедельник, 3 ноября, в 14:24 (12:24 мск). При этом магнитуда составила 3,6 балла.

Незадолго до этого Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы Российской академии наук сообщил, что мощное землетрясение произошло у побережья Камчатки. Подземные толчки зафиксировали в 11:28 по местному времени (02:28 мск). Отмечается, что их магнитуда достигла 6,4. Сейсмологи считают это сильным землетрясением.

Ранее на севере Чили произошло землетрясение.