Сейсмологи предупредили о возможных афтершоках после землетрясения в Японии

JMA: возможны мощные афтершоки после землетрясения у берегов Иватэ в Японии

Сейсмологи допустили вероятность мощных афтершоков в течение недели после землетрясения, которое произошло накануне у побережья японской префектуры Иватэ. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство Японии (JMA).

По его данным, в районах, где ощущались сильные толчки, в течение семи дней после землетрясения возможны толчки сопоставимой силы. Сейсмологи не исключили, что может произойти еще более мощное землетрясение. Эксперты предупредили, что в ближайшие 2-3 дня возможны сильные афтершоки.

В JMA напомнили, что в 2024 году в префектуре Иватэ уже были случаи, когда мощные афтершоки происходили после основного землетрясения.

Днем 9 ноября у берегов префектуры Иватэ на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг находился на глубине около 10 км под водой. После землетрясения в регионе была объявлена угроза цунами. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

