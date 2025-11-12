Суд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова по делу об организации убийств
Telegram-канал Baza

Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Об этом пишет РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — процитировало агентство решение судьи.

Основная часть слушания прошла в закрытом режиме, как и заседание, во время которого рассматривался вопрос об аресте Сулейманова. Сам миллиардер участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.

Ибрагима Сулейманова задержали в Москве в ночь на 2 октября. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 2 декабря. Миллиардера, в частности, подозревают в организации заказного убийства в 2004 году.

По версии следствия, Сулейманов заказал главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов. Как пишет 112, в Таля выстрелили в центре Москвы. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов от полученных ранений он скончался в реанимации. Сам Сулейманов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

По словам юриста Александра Хаминского, миллиардеру может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее адвокат заявил о проблемах со здоровьем у арестованного миллиардера Сулейманова.

