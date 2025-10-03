Стали известны подробности уголовного дела миллиардера Сулейманова

112: миллиардер Сулейманов задержан по делу об убийстве, совершенном в 2004 году

Предприниматель и миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан по делу об убийстве, совершенном в 2004 году. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

По версии следствия, Сулейманов заказал главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов. Как пишет 112, в Таля выстрелили в центре Москвы. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов он скончался от полученных ранений в реанимации.

Два дня назад силовики задержали исполнителя преступления. Теперь полиция пришла к предполагаемому заказчику убийства — миллиардеру Сулейманову.

3 октября Telegram-канал Baza сообщил о задержании в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова. По данным канала, предпринимателя задержали в ночь на 2 октября. Его подозревают в убийстве, совершенном несколько лет назад. Других подробностей этого дела в публикации не сообщалось. В ближайшее время Сулейманову изберут меру пресечения, следствие будет настаивать на аресте миллиардера.

Сулейманова называют одним из самых влиятельных олигархов современной России. Он уже был судим за мошенничество и отмывание денег, однако даже после этого смог сохранить влияние и власть. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов АО «Сирена-Трэвел» и влияние в ключевых отраслях — транспорт, авиация и информационные технологии.

